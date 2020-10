CBN ELEIÇÕES 2020 Harfouche defende responsabilidades compartilhadas e prevê presença no 2º turno da eleição O candidato do Avante anunciou ainda um programa para voltar a atrair empresas para Campo Grande. Segundo ele, cerca de 480 empreendimentos deixaram a Capital nos últimos anos

28 OUT 2020 - 13h:10 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O candidato a prefeito do Avante, promotor Sergio Harfouche, afirmou nesta quarta-feira (28), em entrevista à Rádio CBN que pretende implantar um modelo de gestão, caso vença a eleição com responsabilidades compartilhadas entre o poder público e a sociedade. “Todos devem participar”, afirmou ao defender também entre outras medidas de valorização do servidor público municipal.

Harfouche comentou ainda outros detalhes de sua proposta de Governo, lembrando a participação na sua campanha do candidato a vice, vereador André Salineiro (Avante) que participou com ele da elaboração do plano de Governo. No quadro Eleições 2020 do programa CBN Campo Grande, Harfouche considerou possível rever o contrato de transporte coletivo e promover a redução da tarifa.

Anunciou ainda um programa para voltar a atrair empresas para Campo Grande. Segundo ele, cerca de 480 empreendimentos deixaram a Capital nos últimos anos e pretende atrai-los de volta envolvendo-os na geração de emprego e qualificação profissional. Harfouche criticou ainda a Prefeitura por excessos contra as empresas durante o combate à pandemia e questionou o destino dos recursos que foram destinados a Campo Grande para o enfrentamento da doença. Ao final reafirmou sua convicção de que estará no segundo turno. “Não sei se o prefeito estará. Mas eu vou estar”, afirmou.