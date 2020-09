POLÍTICA Harfouche e Salineiro vão disputar Campo Grande Dupla já foi mais votada em eleições passadas na capital

12 SET 2020 - 08h:37 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Em convenção partidária na noite desta sexta-feira (11), o partido Avante consolidou a pré-candidatura a prefeito de Campo Grande do Promotor Sérgio Harfouche, tendo como vice o policial federal André Salineiro. O Avante também lançou a chapa que deve concorrer para o cargo de vereador, no evento drive-in, no Shopping Bosque dos Ipês.

Em seu discurso, Harfouche pontuou a importância dos valores familiares para a sociedade, valorização das pessoas e eficiência na gestão dos recursos públicos. “Meu compromisso é com a verdade, e com seriedade e pé no chão fazer com que Campo Grande tenha uma administração dos recursos públicos mais justa. Nosso objetivo é fazer uma gestão que seja para todos, que alcance desde do mais necessitado até empresário que traz desenvolvimento. Uma gestão ampla”, disse.

Salineiro falou em transparência e combate à corrupção. “O sentimento que nos une aqui, se pudermos resumir em poucas palavras, é esperança na renovação. Pode até parecer clichê, porque há quanto tempo Campo Grande busca essa renovação, não é mesmo? Mas que agora é diferente! Agora, temos um nome, que traz uma bagagem de Trabalho, Responsabilidade e Compromisso, com base em quase 30 anos de serviços prestados à nossa Justiça”, discursou, referindo-se ao promotor.



PREFEITURA

Harfouche está em sua segunda disputa eleitoral, depois de ter sido o mais votado para Senador em Campo Grande, nas eleições de 2018. Apesar de ter uma quantidade expressiva de votos, Harfouche não foi eleito pra o Senado. O promotor recebeu 292.301 votos, no total, em Mato Grosso do Sul. Ele foi titular da 27ª Promotoria de Infância e Juventude de Campo Grande e ganhou notoriedade por sua atuação na defesa dos direitos da criança e do adolescente. Agora, é 23º procurador de Justic?a e está licenciado.

Salineiro, por sua vez, foi o candidato mais votado para vereador por Campo Grande, mas eleições de 2016 (mandato de 2017 até o fim de 2020). O Policial Federal, também é escritor e palestrante, além de bacharel em Direito e Fisioterapia, com pós-graduações nas áreas de economia, gestão empresarial, direito e segurança pública.



VEREANÇA

Os pré-candidatos que vão concorrer para vereador pelo Avante são Sargenta Betânia Kelly, Conceição de Maria Muniz, Dalquiria Ferreira, Deise Santiago, Denise Alves dos Santos, Josie Lima Peres, Leonise Pereira de Araujo, Marilza de Souza Nascimento, Rubia Mara Silva de Oliveira, Wanderleia Ferreira Silva Canhete dos Santos, Wilma Ortiz Pereira do Nascimento, Amarildo Santana Delmondes; Carlos Henrique dos Santos Justino, Carlos Roberto Ferreira de Alencar, Claudino Alves dos Santos, Dionizio João Nery, Edmilson de Oliveira França, Gleison Silva de Abreu, Pastor Jeremias Flôres dos Santos, João Gomes da Silva, Professor Tavares, João Paulo Mendonça de Arruda; José Andrade, Luís Antônio Cervone, Luiz Carlos Ramires, Zaparolli Luiz Carlos, Nelson Mandú, Ney Nunes da Silva, Pedro Luiz de Azevedo Fiho e Roni Aparecido Marques.