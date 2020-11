ELEIÇÕES 2020 Harfouche recorre ao TSE e mantém candidatura Candidato afirma que julgamento foi político

12 NOV 2020 - 17h:51 Por Gabi Couto/CBN

Segundo a defesa do candidato a prefeito de Campo Grande, Sérgio Harfouche (Avante), o resultado da votação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em 5 x 1 que retirou o registro de candidatura do dele nas eleições deste domingo pegou todos de surpresa.

Mas durante coletiva de imprensa no final da tarde desta quinta-feira (12), o candidato afirmou que os votos não serão anulados até nova reunião para avaliar o recorso que foi impetrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Foi um julgamento político. Estão fazendo de tudo para me tirar das eleições. O prefeito está querendo me tirar no tapetão, mas eu não me curvo a essa decisão do TRE e acredito no TSE", afirmou Harfouche.