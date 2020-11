ELEIÇÕES 2020 Hélio Peluffo é reeleito com 90% dos votos em Ponta Porã. Confira outros resultados da Fronteira: Peluffo comanda o município pela segunda vez

15 NOV 2020 - 21h:48 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Na cidade que faz divisa com Pedro Juan Cabellero, o candidato Hélio Peluffo Filho (PSDB) foi reeleito com 40.144 votos (90,35%). Este será o segundo mandato do atual prefeito de Ponta Porã. A professora Vitória (PT) foi a segunda mais votada com 3.017 (6,79%).

Confira quem venceu em outros municípios da região de Fronteira:

Antônio João

No município de Antônio João, Marcelo Pé (DEM) foi o mais votado, com 3.025 votos (50,63%) e será o prefeito pelos próximos quatro anos. O segundo mais votado, Afranio Marques (PSDB) contabilizou 44,94% de votos.

Aral Moreira

O atual prefeito do município, Alexandrino Garcia (PSDB), foi reeleito com 2.497 votos (40,27%). Em segundo lugar, Renato Macarrão (MBD) recebeu 2.107 votos (32,53%).

Coronel Sapucaia

Em Coronel Sapucaia, o atual prefeito, Rudi Paetzold (MDB), também se reelegeu com 4.151 votos (47,93%). A segunda mais votada no município foi Claudinha Maciel (PSD), com 3.348 votos (38,66%).

Amambai

Dr. Bandeira, do PSDB, foi eleito com 11.157 votos (61,32%) e comandará a prefeitura pelos próximos quatro anos. O outro candidato, Zé Bambil (PSL) teve 7.038 votos (38,68%).

Tacuru

No município, Rogério Torquetti, do Patriota, foi eleito com 3,133 votos (66,80%). O segundo candidato, Odilon (PT), contabilizou 1.557 votos (33,20%).

Japorã

Paulão Franjotti (PSDB), único candidato do município, teve 3.392 votos e foi reeleito.

Sete Quedas

Chico Piroli, do PSDB, foi reeleito com 3.642 votos (73,59%). O outro candidato do município, Ronaldo Cabeção, MDB, obteve 1.307 votos (26,41%).

Paranhos

O candidato mais votado do município, Heliomar Klabunde (MDB), que obteve 3.912 votos, teve a candidatura anulada. O segundo colocado, Dirceu Bettoni, do PSDB, que contabilizou 2.431 votos, até então, deve comandar a cidade pelos próximos quatro anos.

Laguna Carapã

No município, Ademar Dalbosco, do MDB, foi eleito com 2.239 votos (52,50%). O outro candidato, Doreli Portella (PSDB), contabilizou 2.026 votos (47,50%).