SOLIDARIEDADE Hemosul ainda tem estoques baixos As tipagens mais emergentes são O positivo, O negativo e A negativo

11 JUL 2020 - 11h:50 Por Beatriz Magalhães/CBN

Com baixas temperaturas, estoques do hemosul zeram. Para evitar aglomerações, prevenindo assim o contágio da Covid-19, o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul está agendando as doações pelos telefones: (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo WhatsApp (67) 99298-6313.