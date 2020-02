HEMOSUL Hemosul convida a todos para doação de sangue Vale ressaltar os horários de atendimento durante o Carnaval

20 FEV 2020 - 09h:56 Por Thais Cintra - Assessoria do Hemosul

Uma dica boa para quem está se programando para as festividades do Carnaval ou quem vai viajar, é passar antes no Hemosul para doar sangue. Mais informações sobre a programação e horários de atendimento no link abaixo: