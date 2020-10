ESTOQUES BAIXOS Hemosul funciona normalmente no feriado Segundo órgão, tipos sanguíneos precisam de reposição

8 OUT 2020 - 14h:59 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Com a aproximação de mais um feriado prolongado, quando normalmente caem as doações, o Hemosul divulga o cronograma de atendimento para que os doadores se programem e ajudem a salvar vidas no período.

Na sexta-feira (9), ponto facultativo, o Hemosul Coordenador na Capital abrirá durante todo o dia, das 7h às 17h, e o Hemosul de Dourados fará atendimento das 7h às 12h.

A gerente de marketing do órgão Mayra Franceschi alerta para os horários de atendimento.

Alguns tipos sanguíneos estão com estoques em situação de alerta e precisam de reposição para manutenção do estoque estratégico. São eles: O- (24%), O+ (45%) e A+ (81%).

Vale lembrar que além da demanda espontânea, é possível fazer o agendamento para evitar aglomeração e prevenir o contágio do novo coronavírus. Os telefones para agendamento na Capital são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 e (67) 99298-6316.

Para doar, é necessário ter em mãos documento oficial com foto, estar bem alimentado e bem de saúde, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Para mais informações acesse o site do Hemosul.

(Com informações do Portal do MS)