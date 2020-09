DOAÇÃO DE SANGUE Hemosul tem atendimento até 17h neste sábado A+, O- e O+ estão com estoques abaixo do ideal, segundo a instituição

5 SET 2020 - 08h:01 Por Ingrid Rocha/CBN

O Hemosul estendeu o horário de atendimento até 17h neste sábado (05). A ampliação acontece a cada primeiro sábado do mês na unidade e o objetivo é atender voluntários que não conseguem comparecer em outro horário. Os tipos A+, O- e O+ estão com estoques abaixo do ideal, segundo a instituição. Para realizar a doação e evitar aglomeração, o Hemosul disponibiliza alguns contatos para agendamento, como: 3312-1516, 3312-1529 ou pelo telefone 99298-6316. Ouça os detalhes: