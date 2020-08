DO MESMO SANGUE Hemosul tem mil doações e primeira parte da arara será pintada Ação faz parte da campanha que incentiva a doação de sangue

17 AGO 2020 - 07h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

O Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul anunciou que foram atingidas as mil primeiras bolsas de sangue necessárias para que a arara vermelha, do Monumento das Araras, comece a ser pintada. A campanha teve início no dia 5 de agosto e segundo os realizadores, o objetivo é incentivar a doação de sangue. A arara será colorida em cinco partes, sendo que para cada parte serão necessárias mil bolsas de sangue. Ouça os detalhes: