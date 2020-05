SAúDE Hemosul altera número do whatsapp exclusivo para agendar doações Objetivo é otimizar os agendamentos para aumentar o estoque

8 MAI 2020 - 07h:23 Por Isabelly Melo

A doação programada de sangue faz parte das estratégias para seguir com o mantimento do estoque do Hemosul em meio a pandemia do novo coronavírus. E para otimizar o atendimento aos doadores o Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul alterou o número de whatsapp que funciona exclusivamente para agendamentos na unidade da Capital.

O número (67) 99298-6316 está disponível para mensagens via aplicativo e também para esclarecimento de dúvidas via chamada telefônica. Os números fixos disponíveis para agendamento na Capital, (67) 3312-1516 e (67) 3312-1529, e também o das unidades do Hemosul no interior do Estado permanecem os mesmos.

Além disso, para receber os voluntários na unidade, o Hemosul adotou todos os protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e orienta que os doadores mantenham os cuidados para evitar o contágio durante todo percurso entre a sua residência e o local de doação.

Para doar é necessário apresentar documento oficial com foto, estar bem alimentado, ter mais de 55 quilos, e ter idade entre 16 e 69 anos. Doadores que tenham entre 16 e 17 anos, precisam estar acompanhados dos pais ou responsável legal.

Critérios para doação de sangue, como ser um doador de medula, doação por aférese, servidor doador, dúvidas frequentes, menor doador, horários e endereços, ouvidoria, e outras informações relacionadas a doação de sangue no Mato Grosso do Sul podem ser conferidas no site do Hemosul.