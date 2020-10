POLÍCIA Homem que matou mãe que denunciou estupro da filha diz que agiu por vingança Mulher chegou a ficar internada, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na segunda-feira

14 OUT 2020 - 20h:12 Por Marcus Moura/CBN

O homem indiciado pelo polícia por matar a facadas uma mãe que denunciou o pai do acusado por abusar sexualmente de uma criança de 8 anos, em corumbá, distante 415 quilômetros de Campo Grande, disse as autoridades que agiu por vingança, mas que se arrepende do crime. Confira: