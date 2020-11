FEMINICÍDIO Homem que tentou matar ex-mulher morre após cometer suicídio Rapaz chegou a ser encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. Vítima não corre risco de morte

2 NOV 2020 - 16h:20 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Um homem de 43 anos, que tentou assassinar a ex-mulher, nesta segunda-feira (02), não resistiu aos ferimentos decorrentes da tentativa de suicídio.

Segundo informações da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), o feminicídio ocorreu no escritório de advocacia do autor, onde ele e a vítima, de 36 anos, se encontraram para acertarem questões referentes a guarda dos filhos e a partilha de bens. Os dois estavam separados há dois meses.

No local, o homem, que não aceitava o fim do relacionamento de 14 anos, agrediu a mulher com um taco de beisebol, acertando três golpes pelas costas. A vítima reagiu, questionando-o da agressão, quando ele sacou um revólver do bolso e disparou, chegando a acertar o braço da ex-companheira.

A mulher conseguiu fugir e pedir socorro, quando ouviu outro disparo. A Polícia Militar foi acionada em seguida e, ao chegar no prédio, encontrou o homem caído no banheiro com um ferimento na cabeça. Ele foi encaminhado para a Santa Casa, mas não resistiu.

A vítima também foi levada ao hospital e, ainda segundo informações da DEAM, não corre risco de morte.

Segundo a mulher, o autor não era agressivo. Não há registros de ocorrências anteriores.