SAúDE Homens são maioria dos casos de câncer de boca em MS, segundo pesquisa De 220 novos casos registrados neste ano, 170 são do sexo masculino, o que coloca Estado em quinto com maior incidência no país

4 NOV 2020 - 17h:40 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul é o quinto Estado do país com maior incidência de câncer de cavidade oral entre homens.

Segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, de 220 novos casos da doença surgidos neste ano no Estado, 170 devem ser em pessoas do gênero masculino.

Saiba mais: