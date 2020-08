JUSTIÇA A FAVOR DA SAÚDE Hospitais estão no limite, diz promotora de Justiça Diagnóstico faz parte da força-tarefa do Ministério Público para levantar a situação na saúde de Campo Grande

7 AGO 2020 - 11h:57 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

"Os hospitais estão no limite, funcionando no patamar máximo". A constatação é da promotora Ana Cristina Carneiro Dias, coordenadora da força-tarefa do Ministério Público. A promotora coordena uma equipe criada para realizar um diagnóstico da situação em relação aos recursos humanos, medicamentos, insumos, bem como analisar a situação dos leitos em hospitais da Capital.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande nesta sexta-feira, Ana Cristina disse que, além da estrutura no hospital, o trabalho é levantar a situação das equipes de profissionais em saúde, que estão de desdobrando há meses para dar conta da demanda crescente de atendimento. Segundo ela os profissionais, em geral, estão cansados física e emocionalmente. Confira a entrevista.