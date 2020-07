OPINIÃO CBN Hospitais lotados e pandemia crescendo revelam falta de planejamento Enfrentamento da Covid-19 em Campo Grande não produz resultados esperados em função de medidas incoerentes, vacilantes e sem planejamento da Prefeitura Municipal

16 JUL 2020 - 11h:33 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Com todos os hospitais com 80% dos leitos destinados a pacientes contaminados pelo novo coronavírus ocupados e com os casos de contágio crescendo sem dar sinais de recuo, Campo Grande vive preocupação em função sobretudo da falta de planejamento por parte da Prefeitura Municipal para o enfrentamento da pandemia. Medidas imprecisas, decisões vacilantes e sem os efeitos pretendidos trazem preocupação para todos os cidadãos.