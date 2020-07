PANDEMIA Hospital da Unimed Campo Grande atinge limite de ocupação dos leitos de UTI COVID-19 Diretoria trabalha agora para expansão dos leitos voltados a atendimento de pacientes com coronavírus

17 JUL 2020 - 17h:40 Por Marcus Moura/ CBN

O Hospital da Unimed em Campo Grande afirmou na tarde desta sexta-feira (17) que atingiu a capacidade máxima de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) voltados ao atendimento de pacientes infectados pela COVID-19.

Em nota enviada à imprensa, a administração do hospital disse que trabalha na expansão de leitos. “A Unimed Campo Grande vem comunicando há uma semana que estávamos chegando ao limite, e o limite chegou. De fato, as UTIs destinadas à pacientes com a Covid-19, neste momento, estão lotadas, e a cooperativa médica está trabalhando em um projeto de expansão desses leitos. Enquanto o projeto de expansão não é finalizado, há, no Hospital da Unimed Campo Grande, leitos de Terapia Intensiva, que não são necessariamente UTIs, mas que podem atender tal necessidade”.

Ao todo, o hospital tem 20 leitos de UTI COVID-19 e mais 10 leitos de UTI geral. Além disso, a Unimed Campo Grande conta com mais 85 leitos divididos entre pronto atendimento síndrome respiratória, cirúrgico, clínico/geral e COVID-19.