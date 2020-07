EFEITO CORONA Hospital da Unimed tem 80% dos leitos para covid-19 ocupados Unimed CG possui duas unidades exclusivas pacientes diagnosticados com a doença

16 JUL 2020 - 13h:18 Por Isabelly Melo

Sem saber quando chega o pico do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, hospitais particulares de Campo Grande já começam a apresentar lotação perto da máxima disponível para pacientes com covid-19. Entre eles está o hospital da Unimed Campo Grande, que atualmente tem 80% dos leitos ocupados.

De acordo com o presidente da entidade, Maurício Simões, a preocupação é com pacientes que precisem de ventilação mecânica, já que quase 100% dos aparelhos do hospital estão sendo utilizados “Estaríamos confortáveis se tivéssemos a convicção de que o processo já chegou no seu limite, mas e se os casos continuarem subindo? Essa é a grande dúvida que temos nesse momento”, destacou Maurício. Confira a entrevista completa: