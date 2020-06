SAÚDE Hospital de Caarapó será ampliado Obra está prevista para terminar em 22 meses

30 JUN 2020 - 07h:12 Por Redação

Começam nos próximos dias, as obras de reforma e ampliação do Hospital Beneficente São Mateus, de Caarapó. A ordem de início dos serviços aconteceu na sexta-feira (26.06), em evento realizado na Câmara de Vereadores do Município. A melhoria é resultado de emenda parlamentar do atual secretário estadual de Saúde Geraldo Resende, no período em que ainda exercia o mandato de deputado federal, em parceria com o governo do Estado, no valor de R$ 2 milhões, somada à contrapartida do Município, totalizando um investimento de R$ R$ 2.060.166,35.

Os investimentos possibilitarão a ampliação do Hospital em 950 metros quadrados, com a construção, no térreo, de novas salas de emergência, observação masculina e feminina, sala pediátrica, sala para curativos, sala de gesso, posto de enfermagem, espaço para nebulização e consultório médico. A atual recepção também será ampliada, com a construção de banheiros para os usuários. No piso superior ficará o setor administrativo e tesouraria.

Essa semana, a empresa que venceu a licitação para execução das obras vai efetuar o planejamento dos trabalhos, que começam em cerca de 10 dias. O prazo para conclusão é de 22 meses, porém a empreiteira anunciou que pretende entregar a reforma e ampliação bem antes da data estabelecida.

*Secretaria Estadual de Saúde