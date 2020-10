SAÚDE Hospital do Câncer Alfredo Abrão está realizando mamografias gratuitas Parceira com a Rede Feminina de Combate ao Câncer quer reduzir impacto da pandemia no número de mamografias em 2020

19 OUT 2020 - 17h:29 Por Marcus Moura/CBN

Realização do exame é fundamental para reduzir a mortalidade de mulher vítimas da doença - Divulgação A Rede Feminina de Combate ao Câncer e o Hospital de Câncer Alfredo Abrão estão realizando exames de mamografia gratuitos em mulheres de 45 a 65 anos. A ação vai até o próximo mês. Todos os dias a partir das 07h serão distribuídas 20 senhas por dia, não é necessário o agendamento. Confira mais detalhes: jpnews · Hospital do Câncer Alfredo Abrão está realizando mamografias gratuitas

