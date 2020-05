SAÚDE Hospital do Coração se prepara para atender pacientes com Covid-19 Presidente do Hospital, Mauro Cosme, afirma que a demanda ainda não existe, mas que hospital já está preparado

14 MAI 2020 - 12h:28 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra

Com o crescimento de casos da Covid-19 em Mato Grosso do Sul, a estrutura de atendimento à saúde passa a ser o centro das atenções, principalmente dos gestores em saúde. Em entrevista à rádio CBN nessa quinta-feira (14), o presidente executivo do Hospital do Coração, Mauro Cosme, falou sobre o planejamento e a preparação do hospital para atender possíveis pacientes com casos suspeitos da doença. "Essa demanda ainda não surgiu, mas não podemos esperar isso acontecer para tomar as providências.

É importante deixar claro que os efeitos do comportamento das pessoas em relação aos cuidados e isolamento não refletem imediatamente e sim dentro de quinze dias", disse. Mauro Cosme também falou sobre a rotina hospital por conta das infecções. Segundo ele, o nível de atenção e educação dentro do ambiente hospitalar são constantes. Confira a entrevista.