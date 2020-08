SAÚDE Hospital do Penfigo ganha mais 10 leitos de UTI para tratar pacientes com COVID-19 Número de leitos na Capital subiu 154% desde o inicío da pandemia

10 AGO 2020 - 19h:54 Por Marcus Moura/Assessoria

O Governo do Estado e Prefeitura de Campo Grande ativaram nesta segunda-feira (10) mais 10 leitos de UTI no Hospital Adventista do Pênfigo. Eles serão destinados para atendimento de pacientes com coronavírus. O hospital, localizado na saída para Sidrolândia, passa a contar com 16 leitos contratualizados com o Município para receber pacientes mais graves acometidos pela doença.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, anunciada em março deste ano, as instituições públicas e privadas ampliaram em 154% a quantidade de leitos de UTI contratualizados na rede pública, privada e filantrópica, saindo de 116 para 295.

A disponibilização de novos leitos de UTI assegura a assistência adequada ao paciente em estado grave e contribui para manter a estabilidade na taxa de ocupação de leitos críticos no Município. Conforme o censo situacional da Divisão de Monitoramento Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), no final da tarde deste domingo (09) a ocupação global de leitos críticos no município estava em 84% . Isso significa que dos 290 leitos disponíveis, 245 estavam ocupados, ou seja, 45 leitos de UTI encontravam-se vagos. Recentemente, o município recebeu 40 ventiladores pulmonares do Ministério da Saúde. Dez, já estão em utilização, e 30 deverão ser utilizados para a abertura de novos leitos.