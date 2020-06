CENÁRIO CBN 2020 DESAFIOS E PERSPECTIVAS Hospital do Pênfigo prioriza qualidade de vida Com 71 anos de história, hospital desenvolve há décadas um centro de vida saudável para promover a medicina preventiva

15 JUN 2020 - 13h:15 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Com 71 anos de história, o Hospital Adventista do Pênfigo tem um histórico de priorizar a medicina preventiva e qualidade de vida. Desde 1987, existe o Centro de Vida Saudável, que proporciona uma experiêcia para cuidar da saúde antes da doença surgir. Em uma semana de "internação", o paciente cuida da alimentação e da saúde física e mental.

Os detalhes foram abordados pela diretora técnica do Hospital Adventista do Pênfigo, Karin Kiefer, em entrevista ao Cenário CBN 2020 - Desafios e Perspectivas. Karin também explicou sobre o funcionamento do hospital durante a pandemia do novo coronavírus no Estado. Confira.