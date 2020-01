SAÚDE Hospital Regional de Três Lagoas será concluído em junho Segundo Zauith, Mandetta se comprometeu em priorizar a finalização da unidade

16 JAN 2020 - 12h:15 Por Gabi Couto/Márcia Paravizzi/CBN

O vice-governador, Murilo Zauith, cumpre agenda em Brasília em busca de apoio e recursos dos ministérios e demais órgãos federais. Zauith esteve com presidente da Caixa Econômica Federal discutindo o programa Minha Casa Minha Vida e destacou que habitação será prioridade do governo do Estado neste ano. Murilo também se reuniu com ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e afirmou que o Hospital Regional de Três Lagoas deve ser concluído em junho. Segundo Zauith, Mandetta se comprometeu em priorizar a finalização do hospital.