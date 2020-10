SAÚDE Hospital Regional desativa 12 leitos de UTI Taxa de internação de pacientes caiu, segundo diretora-presidente da unidade

21 OUT 2020 - 10h:38 Por Ingrid Rocha/CBN

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul desativou 12 leitos de UTI na terça-feira (20). Segundo a diretora-presidente da unidade, Rosana Leite, a taxa de internação de pacientes covid-19 diminuiu e a demanda de pacientes que não tem a doença tem sido maior que dos pacientes covid-19. O hospital é considerado referência no tratamento da covid-19 no estado e chegou a ter 100% dos leitos ocupados na pandemia. Ouça os detalhes: