EFEITO CORONA Hospital Regional disponibiliza 48 leitos para atendimentos Exames de imagem estão suspensos, com exceção aos de urgência e emergência

19 MAR 2020 - 10h:26 Por Ingrid Rocha/CBN

O Hospital Regional vai disponibilizar 48 leitos para atendimentos de casos do novo coronavírus. Segundo nota divulgada pelo hospital, a ação faz parte de medida emergencial. Além disso, foram suspensos temporariamente os exames de imagem, com exceção aos de urgência e emergência. A Secretaria de Saúde do Estado definiu o hospital como unidade referência para o tratamento da doença. Ouça os detalhes: