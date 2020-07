VIVA CASA CBN Hotelaria volta a receber turistas com uma série de novas exigências Novas regras sanitárias para evitar transmissão da Covid-19 devem ficar na rotina das construções

11 JUL 2020 - 08h:52 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

Cidades turísticas de Mato Grosso do Sul estão se organizando para voltar a receber visitantes do Estado e de outras regiões do Brasil. O secretário de Turismo de Bonito, Augusto Mariano contou como os empresários e os donos de pousada estão se organizando para manter a segurança sanitária no receptivo. A jornalista, Luciane Mamoré entrevistou para o Viva Casa CBN, deste sábado, 11 de julho o arquiteto Jamil Paroschi Junior sobre sua experiência no setor hoteleiro e as novas normativas.

Paroschi falou sobre os desafios das novas obrigatoriedades que ainda não estão todas definidas, mas que ele aposta que devem vir para ficar. O arquiteto lembrou que há pouco tempo as normas de acessibilidade parecia uma grande dificuldade e agora já estão na rotina da arquitetura, ele acredita que brevemente todas as novas exigências estarão incorporadas. No programa eles falaram ainda sobre tecnologia e criatividade neste enfrentamento. Confira: