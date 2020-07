LEITOS COVID-19 HR está com 98% dos leitos de UTI ocupados Apenas 1 dos 83 leitos de unidade de terapia intensiva do hospital está disponível nesta terça-feira

7 JUL 2020 - 12h:25 Por Redação/CBN

Boletim divulgado na manhã desta terça-feira (7) pelo HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) revela taxa de ocupação de leitos de 98%. No domingo, haviam disponíveis 13 vagas, mas as novas internações na segunda-feira (06) fizeram a disponibilidade cair.

Segundo Patrícia Rubini, diretora técnica assistêncial do Hospital Regional, dos 83 leitos de UTI disponíveis, apenas um está disponível. Em entrevista à rádio CBN nesta terça-feira, Patrícia afirmou que apesar da capacidade quase esgotada, o HR ainda conta com o apoio de outros hospitais da rede de saúde para evitar o colapso no sistema. Confira.