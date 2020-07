ESTUDO ONLINE Huby cursos é opção para quem quer se qualificar Plataforma da Unigran oferece mais de 35 opções de cursos de graduação online

13 JUL 2020 - 13h:10 Por Redação/CBN

Cursos online são uma nova ferramenta de educação à distância que possibilitam um aprendizado mais dinâmico entre professor e aluno. A Unigran, uma das instituições mais antigas do Estado no segmento online, oferece de cursos EAD (Educação à Distância) que podem ser acessados de acordo com a necessidade do aluno. São mais de 30 cursos de graduação EAD, 24 graduações presenciais, 11 graduações semipresenciais, 35 cursos de pós-graduação e 34 cursos livres.

A diretora-chefe da Huby Cursos, Gisele Morilha Alves, diz que por conta da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas tem optado pelo estudo à distância. “Qualificamos nossos professores para que eles elaborassem um portfólio com conteúdos online, onde os alunos podem acessar a plataforma no momento que quiserem”, pontuou. Os interessados nos cursos ofertados, podem acessar o site www.unigran.br. Confira a entrevista: