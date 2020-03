O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu as inscrições para o processo seletivo do Censo Demográfico 2020. Ao todo, são ofertadas 2.865 vagas de emprego temporário para Mato Grosso do Sul, para níveis médio e fundamental.

As inscrições começaram no dia 5 de março e segue até o dia 24 deste mês, e podem ser feitas através do site da Cebraspe.

Saiba mais: