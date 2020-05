EFEITO CORONA IBGE enfrenta resistência em entrevistas via telefone, o que pode gerar apagão de dados essenciais Orgão afirma que cada pesquisador segue um protocolo de apresentação para garantir segurança

4 MAI 2020 - 16h:37 Por Marcus Moura/ CBN

Com a pandemia do novo coronavírus diversos órgãos precisaram mudar a forma de atuação para proteger tanto os servidores, quanto que precisa de atendimento, e no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas) não foi diferente. Todas as pesquisas sobre desemprego, inflação, dados econômicos, que antes eram realizadas pelo telefone passaram a ser feitas pelo telefone, ou por formulários preenchidos na internet. O problema é que os entrevistadores estão enfrentando resistência neste processo. O que pode gerar um apagão de dados. Confira: