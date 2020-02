CULTURA Identidade de gênero é tema de exibição do MIS Baseado em fatos reais, o longa já foi exibido no Festival de Cannes em 2018

20 FEV 2020 - 10h:24 Por Ingrid Rocha/CBN

Nesta quinta-feira (20) tem exibição do filme belga “Girl” no Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul. A história aborda identidade de gênero e é baseada em fatos reais. O longa já foi exibido no Festival de Cannes em 2018. Ouça os detalhes: