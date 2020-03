SAÚDE Idosa que morreu na Capital com suspeita de coronavírus não estava infectada Exame realizado na mulher, que era venezuelana, apontou negativo para a COVID-19. O Estado não tem nenhuma morte em decorrência da doença

23 MAR 2020 - 02h:13 Por Marcus Moura/CBN

O Laboratório Central de Mato Grosso do Sul descartou neste domingo a suspeita de óbito por coronavírus em uma idosa de 63 anos Campo Grande. No Estado, não há óbitos registrados de coronavírus. A idosa, que morreu na madrugada no dia 21, na Unidade de Pronto Atendimento do Leblon apresentou sintomas da Síndrome respiratória aguda grave. Ela deu entrada na unidade na noite do dia 20 já passando muito mal, com taquicardia e falta de ar. Ouça a reportagem: