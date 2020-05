EFEITO CORONA Idosos recebem aulas pelo celular e participam de concurso de pintura Fundação Manoel de Barros buscou uma nova forma de continuar atendendo mesmo na pandemia

1 MAI 2020 - 10h:35 Por Ingrid Rocha/CBN

A Fundação Manoel de Barros teve que se reinventar nesta quarentena. Ao todo, 82 idosos participam do projeto “Ativa Idade” promovido pela Fundação. Com a mudança na rotina, devido a pandemia mundial do novo coronavírus, os responsáveis pela Fundação tiveram que procurar uma forma de continuar atendendo aos alunos. O caminho foi partir para o digital. Os idosos estão recebendo vídeos das aulas pelo celular. Uma das alunas tem 73 anos, é a Ivone Nantes. Ela contou em entrevista à CBN Campo Grande sobre a nova rotina e como está se adaptando.

A Fundação ainda lançou nesta semana o “I Concurso de Pintura”. Cada um dos 82 idosos está recebendo em casa os materiais para participar da competição. Segundo o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, o objetivo principal é que os idosos coloquem na tela os sentimentos e que o trabalho tenha a participação das famílias. Ouça os detalhes: