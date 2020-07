PANDEMIA Idosos têm saúde como principal objetivo de consumo Pesquisa mapeia comportamento e tendências de consumo de pessoas com mais de 60

3 JUL 2020 - 15h:32 Por Beatriz Magalhães/CBN

Pesquisa realizada pelo Sebrae/MS e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomécio de Mato Grosso do Sul mapeou o comportamento e as tendências de consumo dos idosos. Confira as informações: