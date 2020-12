EDUCAÇÃO IFMS abre inscrições na quarta-feira para quatro cursos a distância Ao todo são 1.240 vagas disponíveis e as aulas começam em março

15 DEZ 2020 - 10h:20 Por Ingrid Rocha/CBN

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abre na quarta-feira (16) as inscrições para quatro cursos (Inglês, Espanhol, Operador de Computador e Vendedor) em 14 cidades de Mato Grosso do Sul (Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Pedro Gomes, Ponta Porã, Sonora e Três Lagoas). Ouça os detalhes: