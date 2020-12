ENSINO TÉCNICO IFMS abre vagas para cursos a distância Podem se inscrever no processo seletivo quem já terminou o ensino médio

7 DEZ 2020 - 17h:39 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul abriu 550 vagas para cursos técnicos em administração e em manutenção e suporte em informática, ofertados nos municípios de Água Clara, Aquidauana, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Naviraí e Ponta Porã.

Os cursos são na modalidade a distância, com encontros presenciais uma vez por semana, e devem ocorrer no primeiro semestre de 2021. A duração é de um ano e meio.

Podem se inscrever no processo seletivo quem já concluiu o ensino médio ou ainda vai concluir até a data da matrícula, prevista para março. As inscrições vão do de 10 de dezembro a 10 de janeiro e devem ser feitas no site do IFMS.