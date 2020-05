CBN CAMPO GRANDE IFMS mantém aulas pela internet durante pandemia Instituto Federal de Mato Grosso do Sul oferece condições para que alunos tenham acesso à internet em casa

11 MAI 2020 - 12h:16 Por Redação/CBN

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul informou que as aulas para os 1.150 alunos presenciais vão continuar sendo realizadas online, ainda por tempo indeterminado. O diretor geral da instituição, Dejhair Lopes, disse que a pandemia do coronavírus está mudando completamente a relação aluno professor e que adequar todo conteúdo para o sistema online exigiu um planejamento intenso do IFMS.

O instituto é considerado uma das maiores e mais tecnológicas instituições do estado e, segundo o diretor, mesmo que o aluno não tenha acesso a computador ou a internet, basta ele procurar a instituição para solicitar a estrutura necessária para acompanhar as aulas. Segundo ele, ainda não é possível afirmar quando as atividades serão normalizadas.