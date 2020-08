EFEITO CORONA Congresso das Testemunhas de Jeová reúne fiéis online Somente em MS, 15 mil pessoas estão acompanhando a programação virtual

28 AGO 2020 - 10h:01 Por Isabelly Melo

Neste sábado encerra-se o 1ª Congresso Virtual das Testemunhas de Jeová, realizado a nível mundial desde o mês de julho deste ano, e que contou com participação de cerca de 15 mil sul-mato-grossenses até o momento.

O evento, que era tradicionalmente realizado presencialmente e reuniu 14 milhões de pessoas no último ano, de acordo com o portal voz de Mato Grosso do Sul, Denner Mendes, é gratuito e não exige cadastro, basta acessar o site jw.org para acompanhar o programa.

No total, o Congresso foi dividido em seis partes, sendo cada uma correspondente a uma sessão da manhã ou da tarde do evento presencial que duraria três dias. Com a liberação dos vídeos todas as sextas-feiras, os Testemunhas de Jeová estão acompanhando o programa desde o dia 11 de julho, e encerram a partir desta sexta-feira (28) a exibição da última parte do filme sobre a vida de Neemias, juntamente com outras atividades/palestras programadas.

Aqui em Mato Grosso do Sul, segundo Denner, algumas congregações combinam de assistir juntos, cada um de sua casa, para depois debater o que foi exibido no Congresso virtual. “Existe um combinado localmente. Aqui em Campo Grande a gente tem 55 congregações, então a gente se programa assim, a congregação tal aconselha quem puder assistir pelo domingo de manhã. Aí a gente faz essa programação, mas não é uma regra”, explica Denner.

Para participar não é necessário ser Testemunha de Jeová ou pagar qualquer taxa, é necessário apenas acessar o site jw.org, clicar na categoria “Vídeos”, na aba “Biblioteca”.