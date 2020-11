LICITAÇÃO Iluminação de Natal vai custar R$ 508 mil a Prefeitura A construtora JLC Ltda ganhou o certame, que foi publicado no Diário Oficial

4 NOV 2020 - 15h:48 Por Marcus Moura/CBN

A tradicional iluminação de natal vai custar R$ 508,976 mil aos cofres públicos da Prefeitura de Campo Grande. A empresa JLP Ltda teve o melhor preço e foi a ganhadora do certame, publicado no Diogrande desta quarta-feira (04).

A construtora é sediada em Campo Grande, no bairro Vilas Boas, com capital social de R$ 710 mil. O edital foi lançado no mês de setembro e o recebimento de propostas foi aberto no dia 8 de outubro.

Todos os materiais da decoração natalina serão fornecidos pela empresa e deverão ser inspecionados pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos). As luminárias em postes vão ser colocadas nos seguintes cruzamentos: Via Park/Mato Grosso Gury Marques/Olavo Villela de Andrade; Eduardo Elias Zahran/Joaquim Murtinho; Duque de Caxias/Amaro Castro Lima; Mato Grosso/Hiroshima, e Guaicurus/Rua Lagoa da Prata.

Os canteiros das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso também vão receber os itens decorativos. O entroncamento das avenidas Dr. Euller de Azevedo, Presidente Vargas, Capital e Coronel Antonino são outras localidades da lista.