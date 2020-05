Imasul retoma atendimento ao público nesta segunda-feira Serviço presencial retorna com agendamento pelo site e distribuição de senhas

4 MAI 2020 - 07h:03 Por Isabelly Melo

A Central de Atendimento do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) retoma o atendimento ao público a partir desta segunda-feira (04), porém com algumas restrições para manter a prevenção ao contágio do Covid-19. O atendimento presencial estava suspenso desde o dia 17 de março, acompanhando o Decreto 15.391 do governador Reinaldo Azambuja, que alterou o funcionamento do serviço público estadual devido à pandemia.

O retorno das atividades da Central de Atendimento, no entanto, tem algumas condicionantes, conforme explica o diretor presidente do Imasul, André Borges. “Somente serão atendidas as pessoas que agendaram com antecedência pelo site para protocolar documentos e requerimentos de licenciamento ambiental”. Serão distribuídas 17 senhas por dia.

Os demais servidores da área técnica continuam desempenhando o trabalho remotamente, em regime de home office.

A Portaria Imasul 776, que trata do assunto, foi publicada na edição do último dia 30 no Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com a Portaria, o usuário que procurar atendimento no Imasul deve cumprir as seguintes exigências: apresentação de documento de identificação; uso de máscara para evitar a disseminação do coronavírus; distanciamento demarcado por faixa e barreira de vidro entre o atendente e o cidadão, e não será permitida a entrada de acompanhante.

*Informações Portal do MS