CONSEQUêNCIAS PARA O BRASIL Impacto de conflito entre EUA e Irã vai de exportação da carne bovina a preço do petróleo, explica professor Segundo Alysson Cintra, postura do Brasil em relação às tensões entre os países pode impactar economia brasileira e sul-mato-grossense

14 JAN 2020 - 14h:09 Por Loraine França

No dia (3) de janeiro, um ataque aéreo dos Estados Unidos ao aeroporto de Bagdá matou o general iraniano Qasem Soleimani, considerado o segundo homem mais poderoso do Irã. A morte do general aumentou a tensão entre EUA e Irã, que prometeu se vingar do país norte americano.

Diante desse cenário, para entender a origem do conflito e se há impactos para a economia brasileira e sul-mato-grossense, a CBN Campo Grande conversou com o professor de geografia e atualidades, Alysson Cintra.

Segundo o professor, o conflito entre os países pode gerar consequências na economia brasileira, principalmente, na exportação da carne bovina, soja e milho, já que o Irã compra os produtos do país. "Como a geopolítica internacional brasileira é a favor dos Estados Unidos, a gente corre o risco de perder esse outro lado [exportações]. O Brasil é grande exportador de milho para o Irã. Então, a partir do momento que você toma essa decisão, o Irã pode começar a barrar isso".

