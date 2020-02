CBN MOTORS Importado seminovo vale a pena? Preço de carro popular 0km e muito mais equipados e forte, os importados seduzem compradores

22 FEV 2020 - 10h:34 Por Paulo Cruz/Isabelly Melo

Paulo Cruz e Leandro Gameiro conversam com o especialista em consultoria automotiva Diego Walker sobre a compra de modelos importados seminovos. Será que vale a pena estacionar um desses na sua garagem? Honda confirma a primeira morte no Brasil por conta de recall não realizado no airbag. Saiba como fazer para não correr riscos. Outra notícia importante é sobre a lei que pode tirar de circulação youtubers que divulgam imagens de racha e abusos ao volante. Essas e outras noticias nesta edição do CBN Motors.