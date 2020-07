OPINIÃO CBN Improviso no combate à pandemia pode levar a cidade ao lockdown A informação de que a prefeitura prepara decreto de lockdown revela falta de planejamento nos quatro meses de combate ao novo coronavírus

14 JUL 2020 - 11h:49 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

O prefeito Marquinhos Trad ao admitir medidas mais duras de controle do isolamento social mostra que tudo o que foi feito até agora não impediu que os casos de Covid-19 aumentassem de forma assustadora e que a cidade chegasse perto de um colapso. Pior. Diante da ineficiência de tudo que foi feito, o prefeito passou a tentar culpar a população, enquanto a cidade praticamente vai começar do zero o enfrentamento à pandemia.