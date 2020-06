ECONOMIA Inadimplência caiu nos primeiros três meses do ano em MS, segundo Boa Vista De acordo com economista, queda pode estar relacionada com prorrogação de prazos para pagamentos

11 JUN 2020 - 14h:18 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

Segundo dados da Boa Vista SCPC, a taxa de inadimplência caiu 0,3% em Mato Grosso do Sul, no primeiro trimestre do ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Em Campo Grande, a redução foi de 0,6%. Segundo a economista Daniela Dias, quedas podem estar relacionadas com prorrogação de prazos para pagamentos.

