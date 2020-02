ESPORTE Inaugurada primeira pista internacional de atletismo de MS O investimento total da obra chegou a R$7,6 milhões

7 FEV 2020 - 16h:25 Por Isabelly Melo/ Gabi Couto/ CBN

Na última sexta-feira (07) foi inaugurada a Pista Internacional de Atletismo de Campo Grande, sediada no Parque Ayrton Senna. O investimento total da obra chegou a R$7,6 milhões, e encerrou uma espera de mais de 30 anos para a conclusão do local, que leva o nome do Professor Ervê Demétrio Calháo Silva, grande entusiasta do atletismo em Mato Grosso do Sul.

Com 400m² e oito raias, a pista conta também com complexo composto por arquibancada para 400 pessoas, alojamento, pista de salto em distância, espaço para arremesso de peso, além de iluminação específica para o local.

A abertura contou com a presença de representantes do governo e do município, entre eles o diretor presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), Rodrigo Terra, que colocou a pista no mesmo nível de importância do Estádio Morenão e do Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão).

O presidente também revelou a expectativa de Campo Grande sediar grandes eventos no local ainda neste ano, “Conversei com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo e já estou abrindo negociação com ele, sobre a possibilidade de trazer eventos nacionais e internacionais para cá, o quanto antes”, finalizou Rodrigo.

Além da inauguração também foi assinado documento para abrir a licitação para a construção da primeira piscina olímpica de Campo Grande, que será construída dentro do Parque Ayrton Senna. A obra, segundo Rodrigo Terra, será mais um marco para o esporte sul-mato-grossense, “projetando o estado a nível nacional”.