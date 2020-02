FOGO Incêndios destróem áreas de preservação no Pantanal de MS Focos se concentram na região do Pantanal

1 FEV 2020 - 08h:29 Por Luis Vilela

Focos de incêndio surgiram nesta semana nas regiões da Serra do Amolar, Jatobazinho e Baía do Tuiuiú, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. O Corpo de Bombeiros de Corumbá com apoio da Marinha do Brasil, sobrevoou a região na quarta-feira (22) para o planejar as ações de combate ao fogo que começaram no dia seguinte.

“Uma equipe de quatro militares subiu o rio sentido a Mato Grosso para fazer esse trabalho nas áreas onde foram constatados riscos dos focos se alastrarem”, disse o tenente Jonatas Lucena.

Segundo ele, as queimadas surgiram, em sua maioria, nas margens do rio Paraguai, onde restos de vegetação ficam depositados devido ao baixo nível da água.

De acordo com o governo do Estado, a região da divisa de Mato Grosso do Sul com o Mato Grosso concentra os maiores focos de incêndio.

Outra aeronave partiu rumo a Serra do Amolar na quinta-feira (29) para avaliar a situação do fogo. Chuvas na região têm contribuído para a extinção de focos do incêndio.