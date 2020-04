EFEITO CORONA Incerteza de socorro aos estados preocupa governo de MS Gestão ainda está elaborando Plano de Recuperação Econômica

28 ABR 2020 - 19h:02 Por Gabi Couto/CBN

Mato Grosso do Sul ainda não sabe quanto vai receber do projeto de socorro aos estados que é debatido no Senado. Vamos saber mais sobre as incertezas que o governo estadual têm em meio a pandemia do coronavírus.