AGRONEGÓCIO Incidência da cigarrinha do milho acende alerta vermelho em produtores Entidades da categoria se reuniram com governo para traçar estratégias de enfrentamento

14 JUL 2020 - 14h:06 Por Marcus Moura/ CBN

A incidência da cigarrinha do milho nas lavouras de Mato Grosso do Sul acendeu o sinal de alerta em produtores do grão e entidades do setor do agro. Pensando nisso, a Semagro (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar) reuniu técnicos de 16 diferentes instituições envolvidos com a produção de milho para colocar em pauta o início do aparecimento da doença do enfezamento do milho, que é disseminada pela cigarrinha, considerada uma das mais sérias pragas de milho da américa latina. Confira: