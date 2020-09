ALEMS Independência de deputados deve influenciar na Mesa Diretora Articulação para nova composição de mandato 2023-2024 já começou

24 SET 2020 - 17h:31 Por Gabi Couto/CBN

A debandada de parte dos deputados do antigo G9 poderá refletir na eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alegando falta de espaço interno, os parlamentares Neno Razuk (PTB), Lucas de Lima (SD), Evander Vendramini (PP) e Coronel David (sem partido) estão independentes e podem ser importantes para quem aspira uma vaga na composição do Legislativo nos próximos dois anos. A repórter Gabi Couto conversou com o Coronel Davi e traz os detalhes.