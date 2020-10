DE VOLTA Indicadores da Covid pioram e Campo Grande entra em ‘bandeira vermelha’ Os índices vinham melhorando, mas a partir de outubro, os números voltam a preocupar as autoridades em todo o Estado

10 OUT 2020 - 10h:30 Por Loraine França

Depois de sair da classificação de risco extremo da Covid-19, com bandeira preta, estabelecida pelo Prosseguir, e permanecer com bandeira laranja no mês de setembro, Campo Grande piorou os indicadores em outubro, passando para a bandeira vermelha, considerada como grau de alto risco da doença.

O programa mede os indicadores municipais e estabelece recomendações de acordo com a classificação das bandeiras. No caso de Campo Grande, são estabelecidas medidas como o realinhamento de fluxo de regulação de leitos de UTI, a expansão da capacidade desses leitos e o reforço da barreira sanitária.

Outros 34 municípios de Mato Grosso do Sul também apresentam piora no grau de risco e estão com bandeira vermelha, conforme dados divulgados pelo secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, na quinta-feira (8). Apenas 13 municípios registraram melhora no grau de risco e 8 são considerados como ‘toleráveis”. Entre eles, Alcinópolis, Eldorado, Figueirão, Iguatemi, Jaraguari, Juti, Novo Horizonte do Sul e Paraíso das Águas. Nenhum município tem bandeira verde, de baixo grau de risco da Covid-19.

Durante a divulgação dos dados, realizada na live da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Riedel alertou à população sobre a importância de se ter cautela, enfatizando que a pandemia ainda não está controlada.

“Tivemos uma piora de quadro na maioria dos municípios e temos que ter cuidado para que não percamos o controle da pandemia. Alguns municípios melhoraram, mas nós ainda temos uma situação extremamente delicada”.

O Prosseguir

O Programa de de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) avalia indicadores municipais como leitos de UTI disponíveis e redução dos casos.

De acordo com as pontuações recebidas, cada município é classificado com uma bandeira que varia de preta (grau extremo), vermelha (risco), laranja (médio), amarela (tolerável) e verde (baixo). Cada bandeira recebe recomendações para que a covid-19 desacelere.